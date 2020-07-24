“كورونا” يضرب البطولة الاحترافية من جديد.. إصابة لاعب من “الكاك” بالفيروس

يواصل فيروس “كورونا” تربصه بفرق البطولة الاحترافية بعد إعلان فريق النادي القنيطري عن إصابة لاعبه بـ “كوفيد 19” ساعات قليلة بعد تسجيل حالات في صفوف فريق المغرب الفاسي.

وكشف مصدر من داخل الفريق القنيطري، في حديثه مع “اليوم 24” أنه تأكدت إصابة لاعب في صفوف فارس سبو بعد ظهور النتائج اليوم، الخميس، عقب الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق قبل يومين.

وشدد المصدر ذاته على كون لاعبي الفريق سيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع لمعرفة الحالة الصحية لباقي اللاعبين بعد تأكد إصابة لاعب اليوم، في وقت سيتابع فيه اللاعب المصاب العلاج المسطر من طرف السلطات الصحية.

وشارك الفريق القنيطري في معسكر إعدادي بالمهدية، وهو ما جعل المخاوف ترتفع، خصوصا أن النتائج ظهرت اليوم بعد إجراء الفحوصات قبل يومين.