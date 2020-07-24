طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تستمر الأجواء الحارة بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك الجنوب، والجنوب-الشرقي والسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل الشمالية والوسطى، وكذا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز بعض السحب الركامية خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي المناطق الأخرى، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي، معتدلة الى قوية بعض الشيء بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة بشمال وشرق البلاد، غير أنها ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 41 و46 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية، وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 36 و42 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية، وما بين 32 و37 درجة بالريف، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و31 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والصويرة، وهائجا بالسواحل الجنوبية.