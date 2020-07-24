إصابة خطيرة لعامل بورشة بناء في الشاغور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة أثناء عمله بورشة بناء في منطقة الشاغور، قبل ظهر اليوم الجمعة.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنه تلقى بلاغا حول سقوط عامل (40 عامًا) عن ارتفاع حوالي ثلاثة أمتار، خلال عمله في ورشة بناء بحد شوارع مدينة كرميئيل.
وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى المركز الطبي للجليل بمدينة نهريا لاستكمال العلاج، ووصفت إصابته بالخطيرة وهي بالصدر.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقا للمقتضى.
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