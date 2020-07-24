الجولان: إصابة مبنى ومركبة إسرائيليين جراء "شظايا قذائف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تضرّر مبنى ومركبة في الجولان المحتل، اليوم، الجمعة، جراء شظايا قذائف أطلق من داخل الأراضي السورية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية.

وذكر مراسل القناة 12 في الجولان المحتلّ إن قذائف مضادة للطائرات أطلقت باتجاه "هدف إسرائيلي"، إلا أن القذائف سقطت في الجانب السوري من الحدود، قرب الجدار الفاصل في منطقة مجدل شمس.

ولم يبلغ عن إصابات.