السودان: العثور على مقبرة جماعيّة دفن فيها 28 ضابطا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت السلطات السودانية، ليل الخميس – الجمعة، على مقبرة جماعية في مدينة أم درمان دفن فيها الرئيس السابق، عمر البشير، 28 ضابطًا شاركوا في محاولة انقلابيّة ضدّه عام 1990.

وأعلنت النيابة العامّة السودانيّة في بيان، الخميس، أنها "تمكّنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيّنات إلى أنّها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تمّ قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية"، مشيرة إلى أنّ تحديد مكان هذه المقبرة تمّ "عقب جهد استمرّ لمدة ثلاثة أسابيع".

وبعد أشهر من استيلاء البشير على السلطة في حزيران/يونيو 1989 بمساندة من الإسلاميين، حاول ضباط من مختلف وحدات الجيش السوداني الانقلاب عليه. لكن بعد ساعات من سيطرتهم على بعض الوحدات العسكرية في العاصمة، فشلت محاولتهم. وأحيلوا إلى محاكمة عسكرية حكمت على 28 منهم بالإعدام وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة.

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وأوضح بيان النيابة العامة أنّ لجنة التحقيق التي شكّلها النائب العام، تاج السرّ الحبر، في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت للتحقيق في مقتل الضباط "ستقوم بكلّ ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصّة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة".

وأكّد النائب العام أنّ المقبرة الجماعية وضعت تحت حراسة عسكرية "لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الإجراءات".

وأطاح الجيش السوداني في نيسان/أبريل 2019 بالبشير بعد أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة.