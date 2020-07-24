عين ماهل: 18 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه سجلت في قرية عين ماهل، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 91 إصابة.

وقال المجلس المحلي في عين ماهل لإن المعطيات مقلقة جدا، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظا على سلامتهم.

كما شدد المجلس على أن "انتهاك الحجر الصحي مخالفة قانونية وغرامة مالية، وأنه يجب إكمال الحجر لمدة 14 يوما، والبقاء في غرفة منفصلة جيدة التهوية مع باب مغلق، والخروج من الغرفة فقط لنشاطات ضرورية ولأقصر وقت ممكن مع تغطية الفم والأنف بقناع فم- أنف أو القماش، وإذا تواجد عدة معزولين في نفس المنزل، فيمكنهم البقاء معًا في نفس الغرفة. إذا كان العزل مطلوبًا من جميع أفراد الأسرة، فلا توجد قيود خاصة داخل المنزل".

يذكر أنه أعلن مجلس عين ماهل المحلي، عن إغلاق شامل لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من مساء يوم أمس، الخميس، ولغاية فجر الأحد المقبل، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القرية.