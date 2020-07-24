اعتقال 55 متظاهرًا قرب مقرّ إقامة نتنياهو مساء الخميس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة 55 متظاهرًا، أمس، الخميس، بذريعة "الإخلال بالنظام العامّ والاعتداء على أفراد شرطة والاعتداء على متظاهرين آخرين" خلال تظاهرات أمام مقرّ إقامة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

وتظاهر تظاهر الآلاف مساء الخميس أمام مقرّ إقامة نتنياهو في القدس احتجاجًا على "الأوضاع الاقتصادية وسوء إدارة ملف كورونا"، بعد مظاهرة لأنصار نتنياهو في شارع غزّة الواقع فيه مقرّ نتنياهو، قبل أن يتفرّقوا عند العاشرة والنصف. بينما تظاهر معارضو نتنياهو في دوار باريس المجاور.

وأعلنت الشرطة أنها ستعرض 20 معتقلا أمام محكمة الصلح في مدينة القدس، لطلب الإفراج عن 19 منهم بشروط مقيّدة وتمديد اعتقال معتقل واحد.

واستخدمت الشرطة المياه العادمة لتفريق المتظاهرين ووضعت متاريس منعًا لوصول متظاهرين إلى شوارع كبيرة.

واعتدى ناشط يميني، من أنصار نتنياهو، على شبان كانوا جالسين في بارٍ قرب مقرّ إقامة نتنياهو.

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وقدّرت الشرطة أعداد المتظاهرين بأربعة آلاف، معظمهم معارض لنتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام محليّة، اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وبين الشرطة، التي عادة ما تقرر إبعاد المعتقلين عن مكان المظاهرة لـ100 متر.

ورفع المتظاهرون الذين طالبوا نتنياهو بـ"الرحيل"، شعارات من بينها "نتنياهو فاسد"، و"بيبي ارحل"، و"اخرج من هنا"، ورددوا شعارات تدعوه للاستقالة على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وسوء إدارته لأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، مما تسبب في فقد آلاف الإسرائيليين وظائفهم وارتفاع نسبة البطالة وتتجاوز عتبة الـ21%.

وبيّنت استطلاعات الرأي استياءً شعبيًا إسرائيليًا واسعًا من أداء نتنياهو خلال الفترة الأخيرة، فبيّن استطلاعان للرأي مساء الخميس عن استياء 58% من الإسرائيليين من إدارة نتنياهو.