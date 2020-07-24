شكرا لقرائتكم خبر عن 41 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 41 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة . وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 13.979 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 298 حالة وفاة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 41 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.