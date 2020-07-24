الحرب في ليبيا.. ماكرون يتوعد أردوغان بـ«يورو ميد7».. والدفاع الجوي يسقط طائرة عسكرية تركية.. والجيش يستعد لإغراق سفن تركيا في سرت.. وأنقرة: لا نريد المواجهة مع مصر

كتب: ضياء السقا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، بمعاقبة "من يتدخلون في ليبيا"، و"منتهكي المجال البحري في شرق المتوسط".

وأضاف ماكرون لدى استقباله الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنه "سيكون خطأ جسيما ترك أمن شرق المتوسط في يد أطراف أخرى، خصوصا تركيا".

كما شدد الرئيس على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار ثم لحل سياسي في ليبيا.

وصرح الرئيس الفرنسي: "في هذا الجزء من البحر المتوسط، الذي يعتبر حيويا لبلدينا (فرنسا وقبرص) تعد قضايا الطاقة والأمن جوهرية.

سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث".

يورو ميد 7

ودعا ماكرون لقمة في فرنسا تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط "يورو ميد 7"، نهاية شهر أغسطس المقبل، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.

والدول السبع في التجمع هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان ومالطا وقبرص.

الجيش الليبي يستعد لإغراق «السفن التركية» على ساحل «سرت»

من ناحية أخرى، أفادت قناة العربية بأن الجيش الليبي نشر منظومات الدفاع الجوي أس 300 في مدينة سرت والجفرة.

وكانت القوات البحرية الليبية أكدت بدورها في وقت سابق استعدادها لمواجهة أي سفن تركية تقترب من الساحل الليبي.

وقال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت": إن الجيش أصبح لديه القدرة اليوم على تدمير أيّ سفينة حتى مدى 100 كيلومتر من الساحل الليبي.

مضيفاً أن الوحدات البحرية التركية هي المستهدف الأوّل من تركيز هذه الصواريخ المعروفة في العالم بقدرتها على إغراق أيّ سفينة

الدفاع الجوي الليبي يسقط طائرة عسكرية تركية

وفي ذات السياق، أعلن الجيش الليبي، الخميس، أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة بالساحل الغربي لمدينة سرت.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت.

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أردوغان يلجأ لورقته الأخيرة

ووفقا لتصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن فتح تركيا خط تهريب المرتزقة السوريين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا بحسب سكاي نيوز.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي أن هذا الخط ينطلق من مناطق طرابلس وصبراتة وزوارة، وهي خاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج المتحالفة مع تركيا.

وأوضح أن هناك نحو 1000 سوري هربوا عبر زوارة وصبراته باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، من خلال زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعما لخفر السواحل الليبية، لكنه يجري استغلالها الآن في الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا من المرتزقة، كما لفت إلى تقارير تحدثت عن هروب 483 سوريا من ليبيا إلى أوروبا، الثلاثاء فقط.

وحذرت أوروبا من تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مشيرة إلى أن هذه الهجرة قد لا تكون بريئة، فقد يكون من بينهم عناصر إرهابية تثير القلائل في القارة الأوروبية.

وقال المسماري إن هذا الملف سيظل مفتوحا في ظل الفوضى، وفي ظل وجود الغازي التركي، الذي يريد استمرار الأزمة.

تركيا: لا نريد الحرب مع مصر

من جانبه، أكد إبراهيم كالين، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر حول ليبيا عقد الخميس في بروكسل، أن بلاده لا تريد حرباً مع مصر أو أي بلد آخر، بحسب تعبيره، على الرغم من تأكيدها أنها مستمرة في دعم فصائل حكومة الوفاق عسكرياً ضد الجيش الليبي.

وفي وقت لاحق الخميس، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن دفعة جديدة من الموالين لتركيا تضم مئات المقاتلين وصلت الأراضي الليبية، ما رفع عدد المرتزقة إلى 16500 حتى الآن وفقا للعربية.

كما لفت مستشار الرئيس التركي إلى أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب في ليبيا بين الفصائل أو بين الدول، داعياً إلى العودة إلى الاتفاق السياسي لوقف الحرب وإطلاق النار، علما أن بلاده أكدت في وقت سابق تمسكها بشرط سيطرة حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة على مدينة سرت والجفرة من أجل الموافقة على الهدنة.

في وقت سابق، وافق البرلمان المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة في الخارج لمحاربة "ميليشيات إجرامية" و "عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء في بيان صدر عن البرلمان: "وافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأكد قرار النواب أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وكان مشايخ وأعيان القبائل الليبية، قد طلبوا من الرئيس السيسي تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.

كما أصدر مجلس النواب الليبي بيانا دعا فيه الجيش المصري للتدخل في البلاد من أجل حماية الأمن القومي للبلدين.