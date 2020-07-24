شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للبرلمان: إعفاء دور العبادة من رسوم الكهرباء والمياه يحتاج تشريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مذكرة للعرض مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، وعبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، لعرض توصيات اللجنة بشأنه على الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.

وأوضحت لجنة الشئون الدينية في مذكرتها، أن جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قام بالرد خلال اجتماع اللجنة الذى عقد لمناقشة طلبى الإحاطة، على ما ورد بطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، عبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء)، وأوضح أن إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء) ليس من اختصاص وزارة الأوقاف، بل من اختصاص وزارة المالية، فوزارة الأوقاف تقوم فقط بالتصديق على فواتير الكهرباء، والأمر يستلزم إصدار تشريع خاص بذلك.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتنسيق بين كل من وزارتي الأوقات والمالية، بحيث تتحمل وزارة الأوقاف الجزء الباقي من مصروفات في المياه والكهرباء، خاصة مع منع التبرعات للمساجد في الفترة الحالية.

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وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى أن المصالح الحكومية لا تتحمل مصروفات (المياه والكهرباء) وبيوت الله أولى بذلك.

فيما أوضح سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، أن الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف موجهه بالكامل على إعمار المساجد وتجديدها.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان بالنسبة لطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، سيتم إعداد مذكرة وعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، متضمنة التوصية الآتية: أهمية وضع آلية لتحصيل مصروفات استهلاك (المياه والكهرباء)، تتشابه مع آلية تحصيل صكوك الأضاحي.