بالصور.. بدء التشغيل التجريبي لسوق بورفؤاد الحضاري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

بدأ صباح اليوم الجمعة، التشغيل التجريبي لسوق مدينة بورفؤاد الحضاري الجديد في بورسعيد، استعدادًا لافتتاحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت محافظة بورسعيد أسماء 42 مستحقًا لمحلات بالسوق الجديد، وذلك في ضوء حصر الإشغالات والباعة الجائلين بمدينة بورفؤاد.

ويقام السوق على مساحة 2200 متر مربع، ويضم 72 محلًا لبيع الخضروات والفاكهة والأسماك، ومحلين للشوي، ومبنى إداري، ودورتي مياه، وكافتيريا، وسوبر ماركت، ومكاتب التشغيل.