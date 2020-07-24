بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 298 ألفا و731 والوفيات 45 ألفا و639

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 298 ألفا و731 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغ 45 ألفا و639 حالة وتعافى 1425 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 25 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.