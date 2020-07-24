كورونا في إسبانيا: الإصابات 270 ألفا و166 والوفيات 28 ألفا و429

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 270 ألفا و166 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و429 حالة وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا.
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