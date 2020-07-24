هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 52 ألفا و640 والوفيات 6158

محمد اسماعيل - القاهرة - امستردام- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 52 ألفا و640 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6158 حالة وتعافى 195 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.
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