قذفتهما الأمواج.. العثور على الجثتين المفقودتين بشاطئ الصفا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، انتشال الجثتين المفقودتين لغريقين بشاطئ الصفا، بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأوضح رشاد، في تصريح له اليوم الجمعة، أن الأمواج قذفت بجثامين كل من حنفي رجب حنفي وابن خالته سيد أسمر، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

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وكان 4 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة القاهرة، قد غرقوا أمس بشاطئ الصفا على بعد أمتار من شاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، وهم كل من غادة رجب حنفي 19 عامًا، وشقيقيها "محمد" 15 عامًا، و"حنفي" وابن خالتهم ويدعى سيد أسمر.

من جانبه قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن غرقى شاطئ الصفا، تسللوا إلى البحر في الساعة الخامسة صباحًا.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ، حرصًا على سلامة الجميع.