إصابة طاقم سفينة روسية راسية في ميناء بوسان بكورونا

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون أن 32 بحارا روسيا في سفينة روسية راسية بميناء بوسان ظهر أنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية ،اليوم الجمعة، أن 32 بحارا من أصل 94 بحارا في السفينة الروسية تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا وفقا لنتائجفحوصاتهم.
يشار إلى أن السفينة تحت العلم الروسي دخلت الميناء الكوري الجنوبي في أوائل شهر يوليو الجاري. وأجرت السلطات الفحوص الطبية على متنها، لكن لم تظهر في البداية أي علامات على الفيروس على أي من أفراد الطاقم.
ولفتت السلطات إلى أنه تم العثور أيضا على حالة إصابة واحدة بالفيروس لعامل كوري جنوبي كان على اتصال مع البحارة الروس.
وتراقب السلطات الصحية حالة ما لا يقل عن 20 شخصا كانوا على اتصال بالعامل الكوري المصاب.
يشار إلى أنه خلال شهرين، سجلت كوريا الجنوبية 78 حالة إصابة بالفيروس في ثماني سفن روسية راسية هناك.
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