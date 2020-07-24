القوات العراقية تحرر الناشطة الألمانية المختطفة في العراق

صرح اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم .

قال رسول في بيان، إن "القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس"، فيما لم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن عملية التحرير.

كانت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، التي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق، تعرضت قبل أيام عدة لعملية اختطاف من مجهولين. وأثار اختطافها احتجاجات داخل العراق وخارجه.

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الخميس، إجراءها اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية بشأن عملية الاختطاف التي تعرضت لها أخيرًا ببغداد

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مواطنة ألمانية تعمل في مجال الثقافة والفنون، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم .

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "نتابع باهتمام بالغ قضية اختطاف صديقة العراق والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية، هيلا ميوس، التي اختطفتها جهة مجهولة في منطقة الكرادة ببغداد" .

ودعت الوزارة إلى "بذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الناشطة العاشقة لبغداد، التي عرفت بمواقفها المساندة لعودة الحياة الثقافية، والفنية إلى عافيتها".