49.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت الهند 49.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى أكثر من مليون و287 ألف مصاب، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتجاوز عدد الوفيات في الهند 30600 حالة، فيما يخضع للعلاج أكثر من 440 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا (من حيث عدد المصابين)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الهندية الرسمية ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 817 ألف شخص.

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وتعتبر ولاية ماهاراشترا في وسط البلاد، أكثر المناطق تضررًا حيث تم تسجيل 9895

إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، وبلغت حصيلة المصابين فيها 347502 منذ بدء تفشي الفيروس.

وسجلت الهند، يوم الخميس، قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث رصدت 45720 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 1.24 مليون شخص.

كذلك سجلت وزارة الصحة الهندية وفاة 1129 شخصًا بالمرض اليوم الماضي، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.