إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنجدو الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها أبلغت السفارة الأمريكية ببكين بضرورة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو بجنوب غرب الصين، بعد أيام من قرار واشنطن بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أوضحت الوزارة، في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على

إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنجدو".

وأضافت: "قدمت الوزارة أيضًا طلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".

ويوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما

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دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، اليوم الخميس، أن مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية هو افتراء خبيث.

يأتي ذلك، بعدما قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما

دفع دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.