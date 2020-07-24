تنزانيا تعلن وفاة رئيسها الأسبق

أعلن مكتب الرئاسة فى تنزانيا، اليوم الجمعة، وفاة الرئيس التنزانى الأسبق بنيامين مكابا.
وقال الرئيس التنزانى جون ماجوفولى، فى بيان له، إنبنيامين مكابا الذى شغل منصب الرئيس بين عامى 1995 و2005، قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ولفت إلى أن الرئيس الثالث لـ تنزانيا، والذى قاد عدة جهود وساطة سلام إقليمية فى منصبه، توفى أثناء تلقى العلاج فى مستشفى دار السلام.
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