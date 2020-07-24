لودريان التقى رؤساء المؤسسات الفرنكوفونية في مدرسة الكارمل المشرف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصل وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان والوفد المرافق، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، الى مدرسة الكارمل – المشرف، وعقد لقاء مع رؤساء مؤسسات المدارس الفرنكوفونية المعتمدة في لبنان. وكان في استقباله رئيسة المدرسة الام انطوانيت عويط. وألقت مريم نور كلمة رحبت فيها بالوزير الفرنسي، مشيدة بالدعم الذي تقدمه فرنسا على المستويات السياسية والتربوية والاقتصادية والصحية، “وهو دليل على مستقبل أفضل”. وشددت على “ضرورة المحافظة على المدارس والمؤسسات التربوية وعلى استمراريتها”، وشكرت “المبادرة الفرنسية لدعم المدارس الفرنكوفونية المسيحية في المنطقة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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