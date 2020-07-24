اردوغان يشارك في أول صلاة في “آيا صوفيا” بعد تحويلها إلى مسجد

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يشارك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، في أول صلاة في “آيا صوفيا” في اسطنبول منذ تحويلها إلى مسجد.
ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 10 تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية “آيا صوفيا” كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، الذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى “متحف”.
وأعلنت السلطات التركية أن “مسجد آيا صوفيا” سيبقى مفتوحاً للزوار خارج ساعات الصلاة، في خطوة قد تهدف إلى تخفيف الانتقادات الدولية لتحويل المتحف السابق إلى مسجد. وأكد أردوغان أنهم “سيحافظون على تراث آيا صوفيا الثقافي”.
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