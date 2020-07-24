كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا المعركة ضد جائحة فيروس كورونا و”إنعاش الاقتصادات الدولية” خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي “جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الاميركي وولي العهد السعودي بحثا التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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