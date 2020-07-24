كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تأمر الولايات المتحدة بإغلاق قنصلية تشنغدو انتقاما لهيوستن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت السلطات في الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، اليوم الجمعة، استجابة لمطلب أمريكي هذا الأسبوع بأن تغلق الصين قنصليتها في هيوستن، مع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان: "الخطوة الأمريكية انتهكت القانون الدولي بشكل خطير، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وشروط اتفاقية القنصلية الصينية الأمريكية. أضرت بشدة علاقات الصين والولايات المتحدة."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "وزارة الخارجية الصينية أبلغت السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو". ولم تذكر متى يجب إخلاء القنصلية.

وحسب "رويترز"، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في بكين على الفور على طلبات التعليق.

كان يُنظر إلى أمر إغلاق القنصلية في تشنغدو، بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، على أنه متبادل تقريبًا من حيث الحجم والتأثير، مما يواصل ممارسة الصين الأخيرة للردود المشابهة على الإجراءات الأمريكية.

وحذرت الصين من أنها سترد بعد أن تم منحها 72 ساعة بشكل غير متوقع - حتى اليوم الجمعة - لإخلاء قنصليتها في هيوستن، وحثت الولايات المتحدة على إعادة النظر.

تم بيع أسواق الأسهم الصينية بشكل كبير بعد الإعلان، مما أدى إلى خسائر إقليمية مع انخفاض بنسبة 3.5 ٪ في مؤشر الرقاقة الزرقاء، بينما انخفض اليوان إلى أدنى مستوى في أسبوعين.

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تدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين بشدة هذا العام بسبب مجموعة من القضايا، من التجارة والتكنولوجيا إلى الفيروس التاجي الجديد، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وقمعها لهونج كونج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في خطاب ألقاه يوم الخميس، إنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها استخدام "طرق أكثر إبداعًا وحزمًا" للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير طرقه، نطلق عليها "مهمة عصرنا".

وكان مصدر قال لـ"رويترز"، في وقت سابق إن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان، حيث سحبت الولايات المتحدة العاملين في وقت مبكر من هذا العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

اقترح محرر في صحيفة حكومية أن الصين يمكن أن تأمر بخفض كبير في عدد الموظفين في القنصلية الأمريكية في هونج كونج.

وقال وو شين بو، الأستاذ وخبير الدراسات الأمريكية في جامعة فودان في شانجهاي: "إن قنصلية تشنغدو أكثر أهمية من قنصلية ووهان لأن هذا هو المكان الذي تجمع فيه الولايات المتحدة معلومات حول التبت وتطوير الصين للأسلحة الاستراتيجية في المناطق المجاورة".

وأضاف، أن قنصلية تشنغدو أقل أهمية بالنسبة للنشاط التجاري والاقتصادي من القنصليات الأمريكية في شنغهاي وقوانغتشو وهونج كونج.