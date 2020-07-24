استطلاع إضافي يؤكد تراجع الليكود؛ ورؤية الشباب الإسرائيليين متشائمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّدت استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، المنحى التراجعي الحادّ للّيكود لو جرت الانتخابات اليوم، بينما بيّن استطلاع آخر في "يديعوت أحرونوت" أن 78% من الشبان يعتقدون أن "الحكومة منعزلة عن الشعب".
ولو جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي وفق استطلاع "معاريف": الليكود في المركز الأوّل، بـ32 مقعدًا؛ "يش عاتيد – تيلم" بـ18 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 15 مقعدًا؛ "يامينا" 12 مقعدًا؛ "شاس" 10 مقاعد؛ "كاحول لافان" 9 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد وأخيرًا "ميرتس" بـ7 مقاعد.
بينما لم يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم.
ويعتقد 48% من المستطلعين أن الخلافات الحاليّة داخل الحكومة الإسرائيليّة ستقود إلى انتخابات رابعة خلال أقلّ من عامين، بينما ينتقد 69% أداء رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في أزمة كورونا.
أغلبية شبابية إسرائيلية متشائمة من مستقبل إسرائيل
في المقابل، أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استطلاعا للرأي عند شريحة الشباب (20 – 35 عامًا) بالتعاون مع معهد "ميدغام"، بيّن أنّ 26% من منهم "متماهون تمامًا" مع الاحتجاجات، بينما تماهى معها 34%، وعارضها بشكل جزئي 18% وعارضها تمامًا 14%، بينما لم يعبّر 7% عن موقفهم.
ووافق 45% من المستطلعين بشكل تام على مقولة "الحكومة الإسرائيليّة معزولة عن الشعب"، ووافقها جزئيًا 33%، بينما عارضها 22% فقط.
واستاء 62% من المستطلعين من تعاطي الشرطة الإسرائيليّة مع الاحتجاجات، بينما قال 29% إنها تتراوح بين جيّدة وجيّدة جدًا.
وأعرب 50% من المستطلعين عن تشاؤمهم من مستقبل دولة إسرائيل.
وبخصوص أداء نتنياهو في أزمة كورونا، قال 34% من المستطلعين إنّه "سيّئ جدًا"، بينما قال 28% إنه "سيئ" ولم يؤيّده إلا أقلّ من 32%.
بينما لم يؤيّد دور رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، إلا أقلّ 15%.
وبخصوص تأثيرات كورونا، قال 14% من المستطلعين إنهم تضرّروا اقتصاديًا بشكل كبير جدًا، بينما تضرّر 42% بشكل قليل، و26% بشكل كبير، في حين قال 18% إنهم لم يتضرّروا البتّة.
وعبّر 29% من المستطلعين عن قلقهم "بشكل كبير جدًا" من مستقبلهم المهني والوظيفي، و33% "بشكل كبير" و25% "بشكل قليل" في حين قال 19% إنهم غير قلقين بتاتًا على مستقبلهم المهني والوظيفي.
وعبّر 29% من المستطلعين عن تأييدهم لمقولة "على المسنين أن يبقوا في الحجر وأن يفتح الاقتصاد بالمطلق"، وأيّدها "بشكل مطلق" 16% وعارضها 49%.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع إضافي يؤكد تراجع الليكود؛ ورؤية الشباب الإسرائيليين متشائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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