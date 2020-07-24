استطلاع إضافي يؤكد تراجع الليكود؛ ورؤية الشباب الإسرائيليين متشائمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّدت استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، المنحى التراجعي الحادّ للّيكود لو جرت الانتخابات اليوم، بينما بيّن استطلاع آخر في "يديعوت أحرونوت" أن 78% من الشبان يعتقدون أن "الحكومة منعزلة عن الشعب".

ولو جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي وفق استطلاع "معاريف": الليكود في المركز الأوّل، بـ32 مقعدًا؛ "يش عاتيد – تيلم" بـ18 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 15 مقعدًا؛ "يامينا" 12 مقعدًا؛ "شاس" 10 مقاعد؛ "كاحول لافان" 9 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد و"يهدوت هتوراه" 8 مقاعد وأخيرًا "ميرتس" بـ7 مقاعد.

بينما لم يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم.

ويعتقد 48% من المستطلعين أن الخلافات الحاليّة داخل الحكومة الإسرائيليّة ستقود إلى انتخابات رابعة خلال أقلّ من عامين، بينما ينتقد 69% أداء رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في أزمة كورونا.

أغلبية شبابية إسرائيلية متشائمة من مستقبل إسرائيل

في المقابل، أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" استطلاعا للرأي عند شريحة الشباب (20 – 35 عامًا) بالتعاون مع معهد "ميدغام"، بيّن أنّ 26% من منهم "متماهون تمامًا" مع الاحتجاجات، بينما تماهى معها 34%، وعارضها بشكل جزئي 18% وعارضها تمامًا 14%، بينما لم يعبّر 7% عن موقفهم.

ووافق 45% من المستطلعين بشكل تام على مقولة "الحكومة الإسرائيليّة معزولة عن الشعب"، ووافقها جزئيًا 33%، بينما عارضها 22% فقط.

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واستاء 62% من المستطلعين من تعاطي الشرطة الإسرائيليّة مع الاحتجاجات، بينما قال 29% إنها تتراوح بين جيّدة وجيّدة جدًا.

وأعرب 50% من المستطلعين عن تشاؤمهم من مستقبل دولة إسرائيل.

وبخصوص أداء نتنياهو في أزمة كورونا، قال 34% من المستطلعين إنّه "سيّئ جدًا"، بينما قال 28% إنه "سيئ" ولم يؤيّده إلا أقلّ من 32%.

بينما لم يؤيّد دور رئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، إلا أقلّ 15%.

وبخصوص تأثيرات كورونا، قال 14% من المستطلعين إنهم تضرّروا اقتصاديًا بشكل كبير جدًا، بينما تضرّر 42% بشكل قليل، و26% بشكل كبير، في حين قال 18% إنهم لم يتضرّروا البتّة.

وعبّر 29% من المستطلعين عن قلقهم "بشكل كبير جدًا" من مستقبلهم المهني والوظيفي، و33% "بشكل كبير" و25% "بشكل قليل" في حين قال 19% إنهم غير قلقين بتاتًا على مستقبلهم المهني والوظيفي.

وعبّر 29% من المستطلعين عن تأييدهم لمقولة "على المسنين أن يبقوا في الحجر وأن يفتح الاقتصاد بالمطلق"، وأيّدها "بشكل مطلق" 16% وعارضها 49%.