1892 مصابا جديدا بكورونا الخميس وتقييدات جديدة عند الخامسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 1892 شخصًا بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلن شعبة الاستخبارات العسكريّة في الجيش الإسرائيلي ("أمان)، اليوم، الجمعة.

ووصل عدد المصابين الذين توصف حالاتهم بالخطيرة إلى 304 بزيادة 41 مريضا عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد المتوفين إلى 443.

ويرتفع بهذا عدد المرضى النشيطين إلى 32094، بينما يصل عدد المصابين الكلي إلى 25792، تعافى منهم 25792.

وبحسب المعطيات، فإنّ ثلثيّ الذين أصيبوا الخميس تقلّ أعمارهم عن 40 عامًا.

وتتوزّع الإصابات على المناطق الآتية: 1800 في القدس، 1062 في بني براك، 482 في تل أبيب ويافا، 451 في بيت شيمش، 309 في حيفا، 240 في بئر السّبع، 237 في اللد.

وتتصدّر القدس عدد الإصابات النشطة، بـ4683 إصابة.

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ومن المقرّر أن تدخل تقييدات أخرى حيّز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، بحسب ما أعلنت الحكومة الإسرائيليّة، الأسبوع الماضي، على أن تستمرّ حتى الخامسة من فجر الأحد.

وتتضمّن التقييدات الجديدة إغلاق كافة المراكز التجاريّة المفتوحة والمغلقة، بالإضافة إلى المحال التجارية في الشوارع والنوادي الرياضيّة وصالونات الحلاقة، على أن تبقى البقالات والشبكات الغذائيّة والصيدليّات مفتوحة.

وسمحت "لجنة كورونا البرلمانيّة"، الخميس، بفتح المتاحف والأماكن السياسيّة يومي الجمعة والسبت مع اتباع قواعد "الشارة البنفسجيّة"، على أن تفتح النوادي الرياضيّة عند السادسة من صباح الأحد.

أما الإغلاق العام فتقرّر تأجيله إلى السادس من أب/أغسطس المقبل، وفق ما ذكرت القناة 12 أمس، الخميس.

ومن المقرّر أن تستمر المواصلات العامة في عملها بالتقييدات الحاليّة، حتى 50 مسافرًا في الحافلة العاديّة وحتى نصف حمولة الحافلات الأخرى.