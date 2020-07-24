شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في مأساة الطائرة الأوكرانية ضحية الصواريخ الإيرانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 صباحًا, 24 يوليو 2020 م كشف مجلس سلامة النقل الكندي، عن انتهاء فريق دولي من فحص الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها إيران في الثامن من يناير الماضي.

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