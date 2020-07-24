شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 8438 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الخميس عن تسجيل 8438 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و718 وفاة ليصل مجمل الإصابات بها إلى 370712 والوفيات إلى 41908.
وكانت الحكومة قد رجحت أن يكون عدد المصابين الفعلي أكبر بوضوح من الأعداد المسجلة.
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