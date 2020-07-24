شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل ‭8438‬ إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك أمس الخميس عن تسجيل 8438 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و718 وفاة ليصل مجمل الإصابات بها إلى 370712 والوفيات إلى 41908. وكانت الحكومة قد رجحت أن يكون عدد المصابين الفعلي أكبر بوضوح من الأعداد المسجلة.

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