امانة بغداد تتفذ حملة لتعفير مستشفى الكرخ ومستشفى اليرموك

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن تنفيذ حملة ليلية لتعفير مستشفى الكرخ ومستشفى اليرموك في العاصمة وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها قامت بحملة ليلية لتعفير مستشفى الكرخ ومستشفى اليرموك في بغداد".



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