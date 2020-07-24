الديوانية تسجل ٧١ اصابة جديدة بكورونا و٧٢ حالة شفاء

اعلنت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، الجمعة، عن تسجيل ٧١ اصابة جديدة بكورونا و٧٢ حالة شفاء. وقالت الحسناوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظة سجلت اليوم، ٧١ اصابة جديدة بكورونا و٧٢ حالة شفاء".

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