القضاء: التحقيق باختطاف الناشطة الالمانية جار والنتائج ستعلن حال اكمالها

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الجمعة، عن القبض على خاطفي الناشطة الالمانية، لافتا الى ان التحقيق جار والنتائج ستعلن حال اكمالها. وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باشراف قاضي محكمة تحقيق الرصافة القوات الامنية تمكنت من تحرير المختطفة الالمانية هيلا ميفيس فجر يوم ٢٤ تموز ٢٠٢٠".



واضاف، تم ايضا "القاء القبض على الخاطفين"، مؤكدا ان "التحقيق جاري بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الاجراءات التحقيقية". واضاف، تم ايضا "القاء القبض على الخاطفين"، مؤكدا ان "التحقيق جاري بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الاجراءات التحقيقية". واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية حررت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس. وكانت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي تعمل في بغداد بمجال الثقافة والادب تعرضت لعملية اختطاف من قبل مجهولين قبل ايام عدة.

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