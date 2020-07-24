بعد حرب القنصليات.. واشنطن توقف 3 صينيين بتهمة الاحتيال

أعلنت واشنطن، توقيف 3 صينيين بتهمة الاحتيال للحصول على التأشيرة، فيما تحصنت سيدة بمبنى قنصلية بلادها في سان فرانسيسكو.

ووفق بيان لوزارة العدل الأمريكية، الخميس، فإن "أربعة أشخاص اتهموا مؤخرا بالاحتيال في التأشيرات؛ لأنهم كذبوا بشأن انتمائهم للجيش الصيني بهدف الحصول على تصاريح إقامة تسمح لهم بإجراء أبحاث أو الدراسة في الولايات المتحدة".

وأضافت أن "ثلاثة منهم أوقفوا ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن الرابع وهي سيدة هاربة (تعمل باحثة) لجأت إلى مبنى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو".

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ويأتي ذلك في أجواء توتر متصاعد بين بكين وواشنطن التي أمرت بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس، معتبرة أنها "وكر جواسيس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء أنه "من الممكن" أن يتم إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي الولايات المتحدة.

وهو ما ردت عليه الصين، اليوم، بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد.