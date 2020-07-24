4 قتلى في تحطم مروحية عسكرية بالفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت مروحية فلبينية بعد وقت قصير من إقلاعها في طلعة تدريب مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر، حسبما ذكرت الشرطة والجيش الفلبيني الجمعة.

وأفاد تقرير للشرطة بأن المروحية وهي من طراز "يو-اتش-1دي هيوي" "تحطمت وانفجرت" بعد إقلاعها مساء الخميس من منشأة جوية في مدينة كاوايان فى إقليم إيزابيلا على بعد حوالى 270 كم شمال مانيلا. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الميجور جنرال إدجار أريفالو إن "الطيارين والضابط الآخر وأحد أفراد الطيارين لاقوا حتفهم". وتابع: "نجا طيار آخر من الحادث وهو يخضع حاليا للعلاج". وأشار إلى أن المروحية تحطمت بعد إقلاعها في طلعة للتدريب على مهارة الطيران الليلي، مضيفا أن التحقيق جار لتحديد سبب الحادث.

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