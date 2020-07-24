تحرير الناشطة الألمانية المختطفة بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الجمعة، تحرير الناشطة الألمانية المختطفة في العراق هيلا ميفيس.



وقال رسول: "تم إطلاق سراح المختطفة بعملية استخبارية.. سنعلن اليوم تفاصيل العملية", بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقبل ساعات، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، أن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أعطى أوامر للقوات الأمنية بالعمل على إطلاق سراح الناشطة الألمانية المختطفة.

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وأشار الأعرجي إلى أن "اختطاف الناشطة الألمانية هيلا عمل مدان ويشكل إساءة لسمعة العراق".

وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي النائب أرشد الصالحي، الأربعاء، من مخاطر اتساع عمليات اختطاف الشخصيات الأجنبية في البلاد، لما له من انعكاس خطير على سمعة العراق أمام المجتمع الدولي.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين اختطفوا المواطنة الألمانية في بغداد ليلة الإثنين الماضي.