شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استخدمت الجزيرة وإعلام الإخوان آليات التضليل فى تغطية أحداث بئر العبد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قناة الجزيرة وإعلام الإخوان بالاعتماد على التغطيات المضللة، حيث أشار إلى أن تغطيتهم لحادث الهجوم الإرهابي على بئر العبد بأنها إتسمت بالتصعيد غير المبرر وعدم الإستناد إلى مصادر حية والإعتماد على بعض الصور القديمة ومحاولة تحريض المصريين ضد القيادة السياسية بشكل أو بأخر مشيرا إلى أن تغطيتهم الأخيرة للأحداث تضمنت قدرا كبيرا من الشماتة.

وأشار فهمى إلى أن الجزيرة ومكملين والشرق ووطن استخدموا نفس الألفاظ وذكروا أرقام غير صحيحة واعتمدوا على مصادر مجهلة غير موثقة واعتمدوا على نقل صورة غير صحيحة واستخدام أفلام مفبركة وكان واضحا أن هناك تركيب للأصوات.

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وأضاف:"نحن أمام إعلام مفبرك قائم على فكرة التغطية المضللة ومحاولة الحشد بصورة كبيرة وهو ما أكدته القنوات الأخرى التابعة للإخوان أنت أمام إعلام غير مهنى وغير جاد يعتمد على التضليل.

كان تقرير أعده مركز ماعت نقل عن الرئيسة السابقة للجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكى ألينا روس، أن قناة الجزيرة القطرية هى عميل أجنبى للحكومة القطرية، وأنها تنتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وأن التقرير اتهم الجزيرة وقطر أنها تعمل تحت الستار، وأن قطر تعتمد عليها من أجل خدمة سياسة حكومة تميم فى الدول الأجنبية.