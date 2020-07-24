كيف نتجنّب حروق الشمس؟ وكيف نعالجها؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تضرب موجة من الحرّ البلاد، ومن المتوقع أن تستمرّ حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومع إغلاق المنافذ الحدوديّة جرّاء تفشي فيروس كورونا، ازدادت الرحلات الداخليّة إلى الشواطئ سواءً في طبرية أو البحر الأبيض المتوسّط أو إيلات والبحر الميت.

ويعاني المستجمّون من حروق الشمس، التي تحوّل العطلة من استجماميّة إلى معاناة لباقي أيام الأسبوع.

كيف نتجنّبها؟

ينصح الأطباء بعدم التعرّض للشمس خلال فترة ذروتها، خصوصًا في موجات الحرّ والنزول إلى الشواطئ في فترة ما بعد الظهر.

ينصح باستخدام بواقي أشعة الشمس أكثر من مرّة، قبل انتهاء مدّته المحدّدة المرفقة معه، فمثلا إن كان يخدم لثلاث ساعات، ينصح دهنه قبل انتهاء هذه المدّة

ينصح بدهن الجسم بواقي الأشعة بعد السباحة والاستحمام، حتى لو كتب عليه أنه لا يتأثر بالمياه.

في حالة الإصابة بحروق، كيف نعالجها؟