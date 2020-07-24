شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: الحجر للمصابين بكورونا 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المراكز في بيانٍ صادر عنها اليوم: إنه يمكن إنهاء الحجر في حال رصد تحسن عام في الأعراض، واختفاء الحمى لمدة 24 ساعة بدون أدوية.
وأشارت إلى أن هذا التحديث جاء بناءً على أدلة جديدة حول مدة العزل والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع تفشي الفيروس.
و كانت المراكز في السابق، توصي الناس بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا وإجراء اختبارين سلبيين لإنهاء العزل.
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