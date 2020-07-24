التعامل بالمثل... الصين تقرر إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو

وأوضحت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الجمعة: "أبلغت وزارة الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو".
وأضافت: "قدمت الوزارة أيضا طلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".
ويوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.
وأضافت: "قدمت الوزارة أيضا طلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".
ويوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.
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