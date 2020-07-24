القوات الامنية تحرر الناشطة الالمانية هيلا ميفيس

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، ان القوات الامنية حررت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس.
وقال رسول في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الامنية حررت الناشطة الالمانية هيلا ميفيس"، فيما لم يذكر المتحدث تفاصيل اخرى عن عملية التحرير.
وكانت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي تعمل في مجال الثقافة والفنون بالعراق تعرضت قبل ايام عدة لعملية اختطاف من مجهولين.
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