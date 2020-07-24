سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي أكثر من 1000 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا وسط تسارع انتشار الإصابات في البلاد.
ويشهد معدل الوفيات اليومية جراء الفيروس في الولايات المتحدة بالتالي ارتفاعا يتجاوز 1000 حالة لليوم الثالث على التوالي، حيث سبق أن قفز هذا العدد يوم الثلاثاء إلى مستوى 1141 متوفيا، فيما بلغ الأربعاء 1135.
وتواجه الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا التي استقرت عند مستوى أكثر من 60 ألف حالة يوميا، خاصة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
وتجاوزت الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس مستوى 4 ملايين حالة، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الجائحة، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وحصيلة ضحايا جائحته.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي.. تسجيل 1000 وفاة جديدة بكورونا في اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.