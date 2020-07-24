فلويد جديد في بلجيكا.. والجزائر تدخل على خط الأزمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في واقعة أعادت للأذهان مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، تداول نشطاء مقطعا مصورا لعملية توقيف شاب جزائري شمالي بلجيكا قبل وفاته لاحقا في ظروف غامضة ما استدعى تدخلا من سلطات بلاده.

وطالبت الجزائر الخميس بكشف ملابسات وفاة قادري عبد الرحمن رضا، الملقّب بـ"أكرم" والبالغ من العمر 29 عاماً، الأحد إثر توقيفه على أيدي عناصر شرطة مدينة أنتويرب في بلجيكا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إنّ أكرم توفي في ظروف يجري الكشف عنها" تحظى بـ"اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من لدن السلطات العليا في الجزائر".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يصوّر عملية توقيف هذا الشاب الجزائري، وقد قارن كثيرون من روّاد الإنترنت توقيفه ووفاته بتوقيف ووفاة جورج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في أواخر أيار/مايو في الولايات المتحدة، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عالمية ضدّ عنف الشرطة.

وأوضحت الخارجية في بيانها أنّ الجزائر "تسهر عبر ممثليّتيها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا، على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به، من خلال الاتصال الدائم والمستمرّ بكل من عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية".

ولفت البيان إلى أنّ "مصالحنا الخارجية تبقى مجنّدة لمتابعة تطوّرات هذا الملف ومسار التحريات والتحقيقات الجارية، لاستجلاء كل ظروف الحادث الذي تسبّب في وفاة المواطن الجزائري أكرم".

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وكان ستيفن لومارت المتحدّث باسم شرطة أنتويرب أعلن لوكالة فرانس برس الإثنين أنّ الشاب الجزائري، وهو من سكّان بروكسل، كان في أحد مقاهي المدينة الفلمندية يتصرّف بعدوانية فتدخّلت الشرطة لتوقيفه.

وقال "كان مضطرباً للغاية (...) كان يحاول ضرب الناس".

وأضاف أنّ عناصر الشرطة سيطروا عليه وثبّتوه أرضاً وكبّلوا يديه، واتصلوا بالإسعاف الطبّي الذي وصل بعد ذلك بعشر دقائق.

وتابع المتحدّث أنّه بوصول طاقم الإسعاف الطبي كان الموقوف قد توقّف عن الحركة فعمد المسعفون إلى إنعاشه ونقله بحالة حرجة إلى المستشفى حيث توفي.

وشدّد المتحدّث على أنّ السلطات البلجيكية فتحت تحقيقاً لتحديد "الظروف الدقيقة لاعتقال ووفاة" المواطن الجزائري.

ومنذ مقتل فلويد باتت عمليات توقيف المشتبه بهم تحت مجهر الرأي العام وتسببت عدة عمليات أعقبت مقتل فلويد في اندلاع احتجاجات وإجراء تحقيقات.