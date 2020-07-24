محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
الصحة: تسجيل 668 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا".. و40 حالة وفاة
القوى العاملة: الإمارات تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا "pcr"
تزايد الإصابات بوباء كورونا في العراق وسوريا وإغلاق تام في سلطنة عُمان
الولايات المتحدة على أعتاب الـ4 ملايين إصابة بكورونا
الصحة العالمية: 15 مليون إصابة "كورونا" في العالم نصفها في 3 بلدان فقط
بعد تجاوز الإصابات 15 مليونًا.. الصحة العالمية توجه نصائح للتعامل مع "كورونا"
"أعلى حصيلة منذ فبراير".. الجزائر تسجل 612 إصابة جديدة بكورونا
الصحة العالمية: 10 آلاف إفريقي في المجال الصحي أصيبوا بكورونا
تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر
ولاية أريزونا الأمريكية: عدد وفيات كورونا تجاوز 3 آلاف شخص
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.8% في 24 ساعة
إصابات كورونا بإسرائيل تتجاوز57 ألف حالة والوفيات 440 حالة
أرقام مرعبة"..تصريحات روحاني عن أعداد مُصابي كورونا تثير القلق بإيران
جونسون يحذر من "كوفيد 19" عند اقتراب الشتاء: "ليست نهاية القصة
الكمامات "إجبارية" في ثاني أكبر مدينة أسترالية لاحتواء "كوفيد-19"
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في 24 ساعة| استقرار الحالات بمصر.. وأرقام مرعبة حول الفيروس وتحذيرات من عودته في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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