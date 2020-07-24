حدث ليلاً| الصحة تؤكد السيطرة على كورونا واحتجاجات في السودان ضد "سد النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"حافظوا على خوفكم من الفيروس".. "الصحة": سيطرنا على "كورونا" ولم ننتصر عليه

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا لم ينتهِ، موضحًا أنه تمت السيطرة على المرض، ولم ننتصر عليه.

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الصحة: تسجيل 668 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا".. و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 991 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة.

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كورونا مصر: 3 أرقام مبشرة والمتعافون أكثر من المصابين لأول مرة- تفاعلي

سجلت مصر رقما مبشرا لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، فقد ارتفع عدد المتعافين الخارجين من مستشفيات وأماكن العزل عن عدد المصابين الداخلين للمرة الأولى.

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مدير حميات دمنهور: ثبتت إصابتي بفيروس كورونا لمرتين خلال 37 يوما

قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إنه عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا بـ37 يوماً ظهرت عليه أعراض الفيروس مرة أخرى، مضيفًا: "في الأول عملت فحوصات عادية لأنى مكنتش متوقع أنني أصبت بكورونا مرة أخرى، ولكن عقب عمل مسحة تبين إنها إيجابية ما أدى إلى إنهيار حالتى النفسية.

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جديد لقاح "أوكسفورد".. نتائج مبشرة للغاية وبدء المرحلة الثالثة

يبدو أن لقاح أوكسفورد يسارع إلى خط نهاية السباق الدولي لمصل الأمل ضد فيروس كورونا، الذي أصاب الملايين حول العالم، وحصد حياة مئات الآلاف، وقد تكون المرتبة الأولى من نصيبه شريطة أن يثبت نجاحه في المرحلة الثالثة والنهائية في 27 من الشهر الحالي.

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مركزية المصايف تكشف تفاصيل غرق 4 من أسرة واحدة في شاطئ الصفا

اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن شاطئ النخيل بالإسكندرية سيظل مغلقًا لحين إصلاح حواجز الأمواج وذلك بعد غرق عددا من الأشخاص مؤخرا بالشاطئ.

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السودان.. احتجاجات بسبب تأثير "سد النهضة" على حياة المواطنين

نظم مواطنون سودانيون في ولاية النيل الازرق، الخميس، وقفة احتجاجية تطالب بضرورة معالجة ودرء آثار سد النهضة الإثيوبى، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وكالة إرنا الإيرانية: وفاة أحد المصابين في طائرة ماهان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الخميس، بوفاة أحد مصابي طائرة ماهان الإيرانية التي تعرضت لحادث في المجال الجوي السوري.

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وفيات كورونا عربيًا: مصر والعراق يتجاوزان 8 آلاف وفاة.. وأقل دولة تسجل 7 حالات

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 883 ألفًا و46 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 15ألفًا و811 حالة.

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استطلاع لـ"فوكس نيوز": تخلف ترامب بفارق كبير عن بايدن في الولايات المتأرجحة

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخلف بشكل ملحوظ عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة والتي تعتبر حاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

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ترامب يعلن إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري في جاكسونفيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إلغاء مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في جاكسونفيل بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

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