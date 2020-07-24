الولايات المتحدة: 1225 وفاة و76 ألف إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت بيانات صحية فجر اليوم، الجمعة، بأن الولايات المتّحدة سجلت أمس، الخميس، 1225 وفاة و76,570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة. وحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات بكورونا، فإنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4,032,430 إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء كورونا في الولايات المتحدة إلى 144,167 وفاة، وفق الجامعة. والمرة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في الولايات المتحدة عتبة الـ1200 وفاة تعود إلى حوالى شهرين وتحديداً إلى 29 أيار/مايو.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كورونا، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وبالمقابل فإنّ أكثر من 1,23 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض كوفيد-19. ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه الولايات المتحدة تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وهذا اليوم العاشر على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها، يوم الجمعة الماضي، حين وصلت إلى 77,638 إصابة جديدة.

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وكانت البلاد بلغت عتبة الثلاثة ملايين إصابة في 8 تموز/يوليو. وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكورونا في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 آب/أغسطس.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنّه قرّر بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في جنوب الولايات المتّحدة إلغاء المؤتمر الوطني "الكبير" للحزب الجمهوري، والذي كان مقرّراً عقده في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا، الشهر المقبل، لتعيينه رسمياً مرشح الحزب لانتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنّ هذا ليس الوقت المناسب لعقد "مؤتمر وطني كبير ومكتظّ بالناس"، مضيفا أنّ "توقيت هذا الحدث ليس مناسباً، ليس مناسباً بالنظر إلى ما حدث مؤخّراً"، في إشارة إلى طفرة الإصابات في الولاية الجنوبية.

وكان مقرّراً عقد المؤتمر في جاكسونفيل من 24 ولغاية 27 آب/أغسطس، لكنّ فلوريدا سجّلت مؤخّراً طفرة في الإصابات الجديدة بكورونا.