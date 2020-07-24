شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الصينية تبلغ أمريكا بإغلاق قنصليتها في تشنجدو والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان: "أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو".
وأضافت "قدمت الوزارة أيضا متطلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".
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