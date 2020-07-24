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الخارجية الصينية تبلغ أمريكا بإغلاق قنصليتها في تشنجدو

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قالت وزارة الخارجية الصينية إنها أبلغت السفارة الأمريكية صباح اليوم الجمعة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو بجنوب غرب البلاد، بعد أيام من أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

وقالت الوزارة في بيان: "أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو".

وأضافت "قدمت الوزارة أيضا متطلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".

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