الصين تبلغ أمريكا بإغلاق قنصليتها في تشنغدو المزيد

قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إنها أبلغت واشنطن بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد.

ويأتي القرار تنفيذا لتهديد الصين بعد أيام من أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو".

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وأضافت: "قدمت الوزارة أيضا متطلبات محددة بشأن وقف القنصلية العامة لكل العمليات والأحداث".

وكانت الصين أدانت، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة هذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

وحثت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الولايات المتحدة على "تصحيح القرارات الخاطئة وإلا سيكون هناك رد".

وكان ترامب دأب على اتهام الصين بسوء إدارة جائحة كورونا التي نشأت في مدينة ووهان الصينية وانتشرت في الولايات المتحدة وتسببت في أكثر من 140 ألف حالة وفاة بين الأمريكيين.