التنمية المحلية: تقسيط 75% من رسوم التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن كل من قام بالبناء المخالف لأي سبب لديه فرصة جيدة و"ظرف تاريخي" لتقنين الأوضاع وترخيص جميع الأبنية المخالفة.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"،المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" إنه يتم دفع 25% من قيمة رسوم التصالح نقدا، ويمكن تقسيط النسبة المتبقية بما قيمته 75%.

وأشار الي أنه يمكن تقسيط الـ75% المتبقية أقساط ربع سنوية على 3 دفعات، وبدون فوائد بنكية.

وأوضح الدكتور خالد قاسم قيمة رسوم التصالح في جميع مخالفات البناء، وتبلغ رسوم التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات 250 ألف جنيه، وفي المدن 160 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.