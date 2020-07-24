شكرا لقرائتكم خبر عن فقيه دستورى: الحبر الفسفورى ليست الضمانة الوحيدة لعدم تكرار الصوت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن القانون منح الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أحقية وضع الضوابط التى تضمن فيها عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء ومن ثم تحديد استخدام الحبر الفسفوري من عدمه.

ولفت الفقيه الدستورى، إلي أن إعلان الهيئة الوطنية الاكتفاء بالتوقيع للناخبين فى الكشوف وعدم استخدام الحبر الفسفوري هو أمر له سند قانوني وإذا تم الطعن فيه أو التشكيك سيرفض، فهى ليست الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تكرار الاقتراع.

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وأشار إلى أن أشكال الاقتراع على مستوى دول العالم مختلفة وجديدة فمن بينها الاقتراع بالمراسلة أو بالتوكيل، وهو أمر لم يعمل به فى مصر بعد، ولكن أعلنت وزارة الهجرة الاعتماد على الاقتراع بالبريد السريع لتصويت المصريين بالخارج وهى خطوة جيدة وهامة للغاية وستسهم فى زيادة المشاركة.

وكان قد أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أننا فى حالة استعداد تام لانتخابات مجلس الشيوخ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أطرف العملية الانتخابية.

وأضاف لاشين، فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج " كل يوم" على قناة أون إى، أن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على المرشحين، وأطراف العملية الانتخابية، تتمثل فى تعقيم اللجان قبل الاقتراع وبعد الانتهاء من الاقتراع في اليومين الأول والثانى، والإعادة، وفرض ارتداء الكمامة على كل أطراف العملية الانتخابية من الناخب للمرشح للجان، وتوفير الكمامات أمام المجمع الانتخابي، وقفازات خاص به، على أن لا يستخدم الحبر الفسفورى، والاكتفاء بالتوقيع في الكشوف.