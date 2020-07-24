شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل ارتفاعًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 59961 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، وهي أعلى زيادة يومية منذ تسجيل رقم قياسي يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى نحو 2.3 مليون في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة.

كما سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1311 حالة وفاة جديدة ليتجاوز العدد الإجمالي للوفيات 84 ألفا.