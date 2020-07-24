شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 21 إصابة بكورونا منها 13 في شينجيانغ والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة العامة اليوم إن الصين سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وذكر بيان صادر من اللجنة أن من بين الإصابات الجديدة كانت 13 حالة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، كما تم تسجيل 43 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض، وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للإصابات حتى يوم الخميس بلغ 83750 حالة، بينما ظل عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة وفاة دون تغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 21 إصابة بكورونا منها 13 في شينجيانغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.